Genç kuryenin hayatını kaybettiği kaza kamerada
Maltepe’de bir kebapçıda motosikletli kurye olarak çalıştığı öğrenilen 17 yaşındaki genç, seyir halindeyken minibüs ile çarpıştı. Talihsiz gencin hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Maltepe’de bir kebapçıda motosikletli kurye olarak çalıştığı öğrenilen 17 yaşındaki genç, seyir halindeyken minibüs ile çarpıştı. Talihsiz gencin hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Maltepe Fındıklı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan kavşakta seyreden motosikletli kurye, 34 DP 9235 plakalı minibüsle çarpışması sonucu devrildi. Bir kebapçıda kurye olarak çalıştığı öğrenilen sürücü 17 yaşındaki Azat Y. motosikletinden savrularak kanlar içinde yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünü Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ancak talihsiz gencin hayatını kaybettiği öğrenildi.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kavşağı dönmekte olan motosiklet, karşı yönden gelen minibüsle çarpışıyor. Çarpmanın etkisiyle genç, motosikletinden savrularak yere düşüyor. Kaza üzerine araçlarından inen sürücülerin ve vatandaşların, yerde yatan genç sürücüyü görünce yaşadıkları şok da güvenlik kamerasına yansıyor.(Metin Başar - Caner Evyapan/İHA)
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