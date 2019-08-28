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Genç kuryenin hayatını kaybettiği kaza kamerada

Maltepe’de bir kebapçıda motosikletli kurye olarak çalıştığı öğrenilen 17 yaşındaki genç, seyir halindeyken minibüs ile çarpıştı. Talihsiz gencin hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 28.08.2019, 19:40
Genç kuryenin hayatını kaybettiği kaza kamerada
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Maltepe’de bir kebapçıda motosikletli kurye olarak çalıştığı öğrenilen 17 yaşındaki genç, seyir halindeyken minibüs ile çarpıştı. Talihsiz gencin hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Maltepe Fındıklı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan kavşakta seyreden motosikletli kurye, 34 DP 9235 plakalı minibüsle çarpışması sonucu devrildi. Bir kebapçıda kurye olarak çalıştığı öğrenilen sürücü 17 yaşındaki Azat Y. motosikletinden savrularak kanlar içinde yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünü Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ancak talihsiz gencin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza nedeniyle polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, yoldaki trafik akışı uzun süre kontrollü şekilde sağlandı. Öte yandan motosikletle çarpışan minibüs sürücüsünün şok yaşadığı görüldü.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kavşağı dönmekte olan motosiklet, karşı yönden gelen minibüsle çarpışıyor. Çarpmanın etkisiyle genç, motosikletinden savrularak yere düşüyor. Kaza üzerine araçlarından inen sürücülerin ve vatandaşların, yerde yatan genç sürücüyü görünce yaşadıkları şok da güvenlik kamerasına yansıyor.

(Metin Başar - Caner Evyapan/İHA)
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