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Giresun'da fındık fabrikasında yangın

Giresun'da, bir fındık fabrikasında çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Asayiş 14.10.2019, 02:28 14.10.2019, 12:34

GİRESUN (AA) - Giresun'da, bir fındık fabrikasında çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Çaykara mahallesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesindeki bir fındık fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen ve binayı saran yangına Giresun, Bulancak ve Espiye Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ölen ve yaralananın olmadığı yangında fındık fabrikası binasında maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#yangın #giresun #fındık fabrikası
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