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Giresun'da trafik kazası: 1 ölü

Giresun'un Bulancak ilçesinde, kamyonun uçuruma yuvarlandığı kazada sürücü hayatını kaybetti.

Asayiş 05.10.2019, 22:07 06.10.2019, 00:28
Giresun'da trafik kazası: 1 ölü
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GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde, kamyonun uçuruma yuvarlandığı kazada sürücü hayatını kaybetti.

Muhammed Melik Melikoğlu (53) idaresindeki 28 K 5865 kamyon, Kovanlık beldesi Sofulu Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Sürücü Melikoğlu kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Bulancak #giresun #kamyon #trafik kazası
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