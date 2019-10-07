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Giresun’da yolcu otobüsü kaza yaptı: 2 yaralı

Giresun’un Görele ilçesinde meydana gelen yolcu otobüsü kazasında 2 kişi yaralandı.

Asayiş 07.10.2019, 11:22
Giresun’da yolcu otobüsü kaza yaptı: 2 yaralı
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Giresun’un Görele ilçesinde meydana gelen yolcu otobüsü kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Görele ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Bozcaali Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mahmut Aksoy yönetimindeki 34 GV 7516 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Kaza esnasında yolcu bulunmayan otobüste sürücü Aksoy ile muavin Eren Yücel yaralı olarak kurtuldu.

Kaza anı ise bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Öte yandan Görele Devlet Hastanesi kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)
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