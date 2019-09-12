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Girne’de mühimmat deposunda patlama

Girne’de mühimmat deposunda patlama

Girne’de bulunan Mühimmat Bölük Komutanlığı’na ait bir mühimmat deposunda henüz tespit edilemeyen nedenle saat 01.30 sularında patlama meydana geldi.

Asayiş 12.09.2019, 08:53 12.09.2019, 09:52
Girne’de mühimmat deposunda patlama
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Girne’de bulunan Mühimmat Bölük Komutanlığı’na ait bir mühimmat deposunda henüz tespit edilemeyen nedenle saat 01.30 sularında patlama meydana geldi.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ’’ Girne’de bulunan Mühimmat Bölük Komutanlığı’na ait bir mühimmat deposunda henüz tespit edilemeyen nedenle saat 01.30 sularında patlama meydana gelmiştir. Patlama sonrası çıkan yangın kontrol altına alınmış ve olay bölgesinin çevre emniyeti tam olarak sağlanmıştır. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayla ilgili gerekli tüm tedbirler alınmış ve oluşturulan inceleme heyeti ile patlamanın nedenini belirlemek üzere derhal çalışmalara başlanmıştır." denildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#girne #mühimmat deposu #patlama #Milli Savunma Bakanlığı
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