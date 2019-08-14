Göksel Arsoy'un oğlu Gökhan Arsoy gözaltına alındı!

Bodrum bitezde meydana gelen feci kazada kadın ağır yaralanmıştı. Olay şöyle gelişti; kıyıdan yaklaşık 15 metre açıkta yüzerken 8 metrelik bir sürat teknesinin üzerinden geçmesiyle 72 yaşındaki Gülseren Ayvazoğlu feci şekilde yaralandı. Sürat teknesini kullanan kişinin, Yeşilçam'ın yıldız ismi Göksel Arsoy'un oğlu Gökhan Arsoy olduğu öne sürüldü.

Bitez Adaboğazı mevkii Akvaryum koyunda geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, kıyıdan yaklaşık 15 metre açıkta yüzerken 8 metrelik bir sürat teknesinin üzerinden geçmesiyle feci şekilde yaralanan 72 yaşındaki Gülseren Ayvazoğlu, olay yerine gelen Bodrum Deniz Kurtarma Derneğine ait "Yaşam" ambulans teknesi ile hastaneye yetiştirildi.

Göksel Arsoy Kimdir?

Yeşilçam'ın yakışıklı jönlerinden Göksel Arsoy, Türk sinemasının 'Altın Çocuğu' lakabıyla bilinmektedir. Göksel Arsoy'un annesi, Girit Hanya eşrafından Girit Mutasarrıfı Mollazade Ali Talat Bey'in torunu ve Hırkazade Ahmet'in kızıdır. Babası Remzi Aksoy'dur. Amcası ise Klasik Türk müziğinin önemli bestekârı, söz yazarı ve yorumcusu olan Yesari Asım Arsoy'dur.

Türk sinema ve tiyatro oyuncusu Göksel Aksoy, 15 Mart 1936 tarihinde Kayseri'de dünyaya geldi.

Arsoy, İstanbul Üniversitesi İktisat fakültesinde okurken, yakınlardaki Yeşilköy Havalimanı'nda çalışmaya başladı. 1957 yılında Sırrı Gültekin'in yönettiği Kara Günlerim adlı ilk filmi ile sinemaya adım attı ve bunu takiben 1958'de Kelepçe ve 1959'da Samanyolu gibi filmlerde rol al adlı. Samanyolu adlı filmiyle de ün yaptı (1959). Bu filmlerin çoğunda aktris Belgin Doruk ile oynadı.

Göksel Arsoy, "Altın Çocuk" takma adıyla bilinmektedir. Özellikle 60'lı yılların başında sayısız filmde rol almıştır. Bulunmaz Uşak, Taş Bebek en sükse yapan filmlerindendir. 1999'da 36. Antalya Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü"ne layık görülmüştür. Ayrıca kendi adına bir film şirketi kurarak prodüktörlük yaptı.



