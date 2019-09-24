Gölün ortasındaki sazlıkta yangın

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde Karamık Gölü’ndeki sazlık alanında yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Çay ilçesi Karamık köyü yakınlarında bulunan Karamık Gölü’nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Gölün ortasındaki sazlık alanda çıkan yangın bir süre sonra kendiliğinden söndü.

(İHA)