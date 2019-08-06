Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
Karabük’te Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde (POMEM) görev yapan bir polis memuru, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Karabük’te Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde (POMEM) görev yapan bir polis memuru, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde (POMEM) görevli polis memuru 42 yaşındaki Yücel Demirci çalıştığı masasında aniden fenalaşarak yere yığıldı. Diğer mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine 112 ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Demirci’nin kalbi durdu. Hastanede doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen Demirci yaşamını yitirdi.
Yaşanan olay üzerine hastaneye gelen Karabük Valisi Fuat Gürel gazetecilere yaptığı açıklamada polis memuru Yücel Demirci’nin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğine dair belirtiler olduğunu ifade ederek, "Yakınlarına başsağlığı diliyoruz, ailesine sabır diliyoruz. Maalesef bir arkadaşımızı kaybettik" dedi
Öte yandan hayatını kaybeden polis memuru Demirci’nin bir hafta önce üçüncü kez baba olduğu öğrenildi.(İHA)
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