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Gözaltına alınan TÜBİTAK çalışanlarının sayısı 9’a yükseldi

Kocaeli merkezli 6 ilde sabah saatlerinde başlatılan FETÖ/PDY operasyonunda hakkında yakalama kararı bulunan 10 TÜBİTAK çalışanından 9’u gözaltına alındı.

Asayiş 03.09.2019, 17:16 03.09.2019, 17:34
Gözaltına alınan TÜBİTAK çalışanlarının sayısı 9’a yükseldi
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Kocaeli merkezli 6 ilde sabah saatlerinde başlatılan FETÖ/PDY operasyonunda hakkında yakalama kararı bulunan 10 TÜBİTAK çalışanından 9’u gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TÜBİTAK Gebze yerleşkesindeki faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen 10 TÜBİTAK çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) tarafından Kocaeli merkezli Ankara, İstanbul, Bursa, Zonguldak ve Kars’ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili firari olan 1 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#asayiş #Kocaeli #tübitak
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