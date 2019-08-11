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Göztepe’de kaçak kurban kesimi yapanlara zabıta müdahalesi
Göztepe’de kurban satış pazarının yanındaki arsada kaçak şekilde kurban kesimi yapan bir grup şahıs, zabıta tarafından engellendi. Kaçak kesim yapan şahıslar, zabıtanın engeli karşısında tepki gösterdiler. Şahıslara para cezası verildi.
Asayiş 11.08.2019, 10:21 11.08.2019, 11:50
Göztepe’de kurban satış pazarının yanındaki arsada kaçak şekilde kurban kesimi yapan bir grup şahıs, zabıta tarafından engellendi. Kaçak kesim yapan şahıslar, zabıtanın engeli karşısında tepki gösterdiler. Şahıslara para cezası verildi.
(Metin Başar - Gamze Erdemir - Mustafa Biçer/İHA)
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