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Gri Liste’de yer alan terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Hakkari’de emniyet, MİT ve jandarmanın ortak operasyonunda, 300 bin TL ödülle Terörden Arananlarda Gri Liste’de yer alan bir teröristin etkisiz hale getirildiğini ve bir şüphelinin de yakalandığını duyurdu.
Asayiş 06.08.2019, 23:42
İçişleri Bakanlığı, Hakkari’de emniyet, MİT ve jandarmanın ortak operasyonunda, 300 bin TL ödülle Terörden Arananlarda Gri Liste’de yer alan bir teröristin etkisiz hale getirildiğini ve bir şüphelinin de yakalandığını duyurdu.
Ayrıca, bu teröriste yardım ve yataklık eden bir şüpheli şahsın da yakalandığı belirtildi.(İHA)
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