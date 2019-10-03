Güneyde terör koridoruna izin verilmeyecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Güvenli Bölge'nin tesisine yönelik çalışmalara ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

Akar görüşmede Esper'e Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru kurulmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.

Görüşmede, Türkiye'nin ABD'den silah ve mühimmat başta olmak üzere terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye desteğini tamamen sonlandırması istendi.