Flaş HaberGüneyde terör koridoruna izin verilmeyecek
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Güneyde terör koridoruna izin verilmeyecek
Akar-Esper görüşmesinde, Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru kurulmasına izin verilmeyeceği vurgulandı.
Asayiş 03.10.2019, 22:55 03.10.2019, 23:06
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Güvenli Bölge'nin tesisine yönelik çalışmalara ilişkin telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, Türkiye'nin ABD'den silah ve mühimmat başta olmak üzere terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye desteğini tamamen sonlandırması istendi.
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