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Güngören’de taciz iddiası ortalığı ayağa kaldırdı

İstanbul Güngören’de genç kızı taciz ettiği iddiasıyla bir kişi polis tarafından gözaltına alınırken, esnaf linç girişimde bulundu. Kalabalığı dağıtmak isteyen polis ekipleri havaya ateş açtı.

Asayiş 07.09.2019, 09:41
Güngören’de taciz iddiası ortalığı ayağa kaldırdı

İstanbul Güngören’de genç kızı taciz ettiği iddiasıyla bir kişi polis tarafından gözaltına alınırken, esnaf linç girişimde bulundu. Kalabalığı dağıtmak isteyen polis ekipleri havaya ateş açtı.

Olay, geçtiğimiz perşembe akşamı Güngören ilçesi İnönü Caddesi Güven Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bayan kuaförü salonunda çalışan bir kişinin, müşterilerden bir genç kızı taciz ettiği iddia edildi. Polis ekiplerine haber verilmesinden sonra ekipler olay yerine gelerek, şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişi ekip arabasına bindirilmek istendiği sırada, dışarıda toplanan kalabalık linç girişiminde bulundu.

POLİS KALABALIĞI DAĞITMAK İÇİN HAVAYA ATEŞ AÇTI

Taciz iddiasından gözaltına alınan kişi ekipler tarafından ekip otosuna bindirilmek istendiği sırada, dışarıda toplanan kalabalık şahsın üzerine yürümeye başladı. Polis ekipleri linç girişiminde bulunan kalabalığı dağıtmakta zorluk yaşayınca havaya iki el ateş açarak kalabalığın dağılmasını sağladı. Ardından polis ekipleri takviye ekip isteyip kalabalığı tamamen dağıtarak, şahsı polis merkezine götürdü.

"İNSANLAR LİNÇ GİRİŞİMİNDE BULUNMAYA ÇALIŞTI"

Caddedeki esnaflardan Mustafa Taylan o anları anlatarak, "Bir ses duyduk. Bir taciz iddiası olduğu söylendi. Bununla ilgili dışarıda bir kargaşa oldu. Polis ekipleri geldi olaya müdahale etmeye çalıştı. Taciz iddiası edilen kişi dışarı çıkarıldığında insanlar linç girişiminde bulunmaya çalıştı. İki tarafı da tanımıyoruz. Bir genç bayan, baya bir tedirgindi haline çok üzüldük, biz de elimizden geleni yapmaya çalıştık. Çok ciddi bir kargaşa oldu. İnsanlar artık bu tarz olaylarla çok fazla karşılaştığı için, Türk toplumu olarak namus kavramına sahip çıkarız, artık bir taciz, bir tecavüz ismi bile bizim psikolojimizi tavan yapabiliyor. Bundan dolayı insanlar tepkilerini gösterdiler" dedi.

Polis zanlıyı linçten kurtararak polis merkezine götürürken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Vedat Bayraktar/İHA)
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