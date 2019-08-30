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Günün Özeti - 30 Ağustos 2019

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Asayiş 30.08.2019, 17:33 30.08.2019, 19:10
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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Devlet erkanı Büyük Zafer’in 97. yıl dönümünde Anıtkabir’de

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Anıtkabir’i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kabine üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve beraberindekiler, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Anıtkabir’e geldi. Mozoleye çelenk bırakılmasının ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

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Kimse ne yaptığını anlayamadı

Antalya’nın işlek bir caddesinde gerçekleşen olayda bir kişi aracın kaputunu açıp motor bölümüne oturdu. Bir başka kişi aracı sürerken, şahsın hareket halindeki otomobilin kaputuna tutunarak gitmesi görenleri hayrete düşürdü.

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Esnaftan HDP’li Sur Belediyesine çöp tepkisi

Diyarbakır’da HDP’li Sur Belediyesi temizlik çalışanlarının topladıkları çöpleri yerli ve yabancı turistlerin kullandıkları sokakta esnafın dükkanın önüne bırakması tepkiye neden oldu.

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İlk açık hava heykel müzesinin ziyaretçi sayısı 1 milyona ulaştı

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde bulunan ve Türkiye’deki ilk açık hava heykel müzesi olma özelliğini taşıyan Metin Yurdanur Açık Hava Heykel Müzesi’ni 2 yılda yaklaşık 1 milyon kişi ziyaret etti.

(İHA)

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