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Güreşi bırakıp yangına koştular

Muğla’nın Menteşe ilçesi Akkaya Mahallesinde arazi yangını çıktı. 500 metre ileride boğa güreşi izleyen vatandaşlar güreşi bırakıp yangına koştu.

Asayiş 25.08.2019, 22:35
Güreşi bırakıp yangına koştular
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Muğla’nın Menteşe ilçesi Akkaya Mahallesinde arazi yangını çıktı. 500 metre ileride boğa güreşi izleyen vatandaşlar güreşi bırakıp yangına koştu.

Menteşe’nin kırsal mahallesi Akkaya’da boğa güreşleri esnasında güreş alanına 500 metre ilerideki bir arazide yangın çıktı. Güreş cazgırının yangın anonsundan hemen sonra güreşi izleyen vatandaşlar güreşi bırakıp yangın alanına koştu. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan yangın ihbarının ardından bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Güreş alanında bulunan Menteşe Belediyesi’ne ait su tankeri, itfaiye ekipleri gelinceye kadar vatandaşlar ile birlikte yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangının boğa güreşlerini izlemek için gelen ve o bölgede bulunan bir vatandaşın sigara izmaritini yere atması sonucu çıktığı tahmin ediliyor.

(Bekir Tosun/İHA)
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