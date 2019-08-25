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Güreşi bırakıp yangına koştular
Muğla’nın Menteşe ilçesi Akkaya Mahallesinde arazi yangını çıktı. 500 metre ileride boğa güreşi izleyen vatandaşlar güreşi bırakıp yangına koştu.
Asayiş 25.08.2019, 22:35
Muğla’nın Menteşe ilçesi Akkaya Mahallesinde arazi yangını çıktı. 500 metre ileride boğa güreşi izleyen vatandaşlar güreşi bırakıp yangına koştu.
Güreş alanında bulunan Menteşe Belediyesi’ne ait su tankeri, itfaiye ekipleri gelinceye kadar vatandaşlar ile birlikte yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Yangının boğa güreşlerini izlemek için gelen ve o bölgede bulunan bir vatandaşın sigara izmaritini yere atması sonucu çıktığı tahmin ediliyor.(Bekir Tosun/İHA)
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