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Güvenlik güçlerinin koruyucuları zırhlı araçlar

Adana’da Özel Harekat Polis servis otobüsüne düzenlenen bombalı saldırıda, servis aracının zırhlı olmasından dolayı olası felaketin önüne geçildi.

Asayiş 26.09.2019, 09:47
Güvenlik güçlerinin koruyucuları zırhlı araçlar
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Adana’da Özel Harekat Polis servis otobüsüne düzenlenen bombalı saldırıda, servis aracının zırhlı olmasından dolayı olası felaketin önüne geçildi.

Adana’nın Yüreğir ilçesinde Özel Harekat Polis servis otobüsüne düzenlenen bombalı saldırı sonrasında 1’i polis memuru toplam 5 kişi yaralanmıştı. Servis aracının zırhlı olması, bombanın etkisini azaltırken, olası felaketin önüne geçti. Yetkililer, teröristlerin sağlık ekiplerini rehin alma ve saldırı düzenleme olaylarının artmasından sonra tedbiren ambulansları zırhlandırmıştı.

17 Şubat 2016’da Ankara’nın Çankaya ilçesinde Genelkurmay Başkanlığının, asker lojmanlarının ve Kara Kuvvetleri Komutanlığının bulunduğu bölgede Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri servis otobüslerinin geçişi sırasında meydana gelen patlamada 29 kişi şehit olmuştu. Yaşanan olayın ardından harekete geçen güvenlik güçleri, Emniyet Teşkilatı’nın kullandığı servis ve operasyon araçlarını zırhlandırdı. Teröristlerin saldırıları düşünülerek zırhlandırılan araçların patlamada gördüğü zarar minimuma indirildi. Adana’da Özel Harekat Polis servis otobüsüne gerçekleştirilen bombalı saldırıda ise otobüsün zırhlı olması şehit ve yaralı sayısının artmasının önüne geçti.

Adana’daki bombalı saldırıda personeli zırhlı aracın koruduğundan bahseden Özel Harekat Polisi, “Aracın zırhlı olmasından dolayı personelimiz korunmuştur. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Envanterimize kayıtlı bütün araçlar zırhlı olmakla beraber, el yapımı patlayıcı (EYP) ve ateşli silahlara karşı dayanıklılık sağmaktadır. Personelimiz zırhlı araçlar içerisinde koruma sağlamakla beraber taktiksel operasyonlarda da bu araçlar kullanılmaktadır” ifadelerini kullandı.

(Mevlüt Hasgül/İHA)
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