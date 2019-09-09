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Güvenlik kamerasına içki şişesi fırlatan şahıs gözaltına alındı
Kütahya’da bir parktaki güvenlik kamerasına alkol şişesi fırlatan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.
Asayiş 09.09.2019, 20:28
Kütahya’da bir parktaki güvenlik kamerasına alkol şişesi fırlatan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.
"Kamu malına zarar vermek" suçlamasıyla gözaltına alınan S.Y., sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.(İHA)
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