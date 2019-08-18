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Hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
Muğla’nın Fethiye ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.
Asayiş 18.08.2019, 22:10
Muğla’nın Fethiye ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.
Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Aziz M. olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerince çıkartıldı. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Tolga S., Anıl Baran T. ve 1 yaşındaki Özge M.’nin hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.(İHA)
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