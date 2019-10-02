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Haftanin bölgesine hava harekatında 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
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Pençe-3 Harekâtında 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
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Haftanin bölgesine hava harekatında 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Asayiş 02.10.2019, 09:27 02.10.2019, 09:38
Haftanin bölgesine hava harekatında 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.”

(İHA)

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#2 PKKlı teröristin etkisiz hale getirildi #Pençe3 Harekatı #Milli Savunma Bakanlığı
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