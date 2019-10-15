Hakkari Belediye Başkanı Karaman gözaltına alındı
Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman gözaltına alındı.
Asayiş 15.10.2019, 09:07 15.10.2019, 09:26
Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman gözaltına alındı.
Hakkari’de sabahın erken saatlerinde Belediye Başkanı Cihan Karaman polis operasyonuyla gözaltına alındı. Karaman, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Güvenlik güçleri belediye önünde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Belediye personelinin içeri alınmadığı belediye binasında polisler arama yapıyor. Öte yandan, Yüksekova Belediyesinde de arama yapıldığı belirtildi.
(Mimar Kaya/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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