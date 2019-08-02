Flaş HaberMSB, "ABD heyeti Türkiye’ye gelecek"
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Hakkari Valiliği duyurdu
Hakkari Valiliği, 13 Mart 2016’da Ankara Güvenpark’ta 38 kişinin hayatını kaybettiği, 349 kişinin yaralandığı bombalı terör eyleminde kullanılan patlayıcı maddeleri temin eden 1 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Asayiş 02.08.2019, 18:05
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