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Hakkari Valiliğinden patlama açıklaması

Hakkari Valiliğinden patlama açıklaması. Hakkari Valiliği, Şemdinli’de meydana gelen patlamayla ilgili bir açıklama yayımladı.

Asayiş 18.08.2019, 20:33 18.08.2019, 21:02
Hakkari Valiliğinden patlama açıklaması
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Hakkari Valiliğinden patlama açıklaması

Hakkari Valiliği, Şemdinli’de meydana gelen patlamayla ilgili bir açıklama yayımladı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "18 Ağustos 2019 günü Şemdinli ilçesi Çatalca Mahallesi yoluna bölücü terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan EYP’nin (el yapımı patlayıcı) sivil aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

(İHA)

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