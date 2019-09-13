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Hakkari’de 2 PKK’lı teslim oldu
Hakkari’de güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu 2 PKK’lı terörist teslim oldu.
Asayiş 11.09.2019, 16:51 11.09.2019, 16:59
Hakkari’de güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu 2 PKK’lı terörist teslim oldu.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 2 bölücü terör örgütü mensubu yapılan ikna çalışmaları sonucunda teslim olmuştur. Şahısların yapılan sorgulamalarında Suriye’de bulunan PYD/YPG bölücü terör örgütü içerisinde 2016 yılından itibaren silahlı olarak faaliyet gösterdiği, diğer şahsın ise sözde gever eyaletinde 2014 yılından itibaren silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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