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Hakkari’de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari’nin Kırıkdağ bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Asayiş 16.08.2019, 11:50
Hakkari’de 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Hakkari’nin Kırıkdağ bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Hakkari’nin merkez Kırıkdağ bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

(İHA)
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