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Hakkari’de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari il merkezi ve Çukurca ilçesinde yürütülen operasyonlarda 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Asayiş 02.10.2019, 10:56 02.10.2019, 11:08
Hakkari’de 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Hakkari il merkezi ve Çukurca ilçesinde yürütülen operasyonlarda 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “1 Ekim 2019 günü ilimiz Çukurca ilçesi Kazan Vadisi mevkiinde 2 bölücü terör örgütü mensubu tespit edilmiştir. SİHA ile belirlenen noktalara atış yapılarak 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Aynı gün ilimiz merkez Kavaklı köyü kırsal alanında tespit edilen 1 bölücü terör örgütü mensubu da yapılan hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi" denildi.

(Feyzullah Taş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Çukurca #asayiş #hakkari
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