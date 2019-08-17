Son Dakika
Hakkari’de 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Suriye sınırında askeri araç devrildi: 8 asker yaralı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sudan’da
Beşiktaş kafilesi Sivas’ta
Günün Özeti - 16 Ağustos 2019 Haberleri
İşte hükümetin memur zammı teklifi
Bakan Akar, ABD ile kurulacak Müşterek Harekat Merkezi’nde
Turuncu Liste’de 600 bin TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
Hükümet memurlara ilişkin zam teklifini yarın açıklayacak
İşsizlik rakamları açıklandı

Hakkari’de 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince yapılan başarılı operasyon sonucu birden fazla terör eyleminde yer alan 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Asayiş 17.08.2019, 12:04 17.08.2019, 12:13
Hakkari’de 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince yapılan başarılı operasyon sonucu birden fazla terör eyleminde yer alan 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 17 Ağustos 2019 günü Şemdinli’nin Çevre köyü Hisar deresi mevkisinde tespit edilen 6 bölücü terör örgütü mensubu jandarma özel harekat, jandarma komando birlikleri ve yapılan hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerin sözde Avaşin, Basyan, Çarcela grubu olduğu ve son bir yıl içerisinde Davulcu Tepe Üs bölgesine yapılan saldırı, Yüksekova Dağlıca bölgesinde askeri konvoya yapılan saldırı eylemleri ve 16 Ağustos 2019 günü Düztepe Üs Bölgesine roketli eylemleri yaptıkları tespit edilmiştir” denildi.

(İHA)

banner62
#operasyon #Şemdinli ilçesi #güvenlik #asayiş #terör #terörist #hakkari
Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 17 Ağustos 2019
İmsak 04:21
Güneş 05:55
Öğle 12:58
İkindi 16:45
Akşam 19:51
Yatsı 21:19
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Denizlispor 1 3
2. Alanyaspor 0 0
3. Ankaragücü 0 0
4. Antalyaspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Gazişehir Gaziantep 0 0
8. Gençlerbirliği 0 0
9. Göztepe 0 0
10. Başakşehir 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Galatasaray 1 0
Takımlar O P
1. Menemen Belediyespor 1 3
2. Adana Demirspor 0 0
3. Adanaspor 0 0
4. Akhisar Bld.Spor 0 0
5. Altay 0 0
6. Altınordu 0 0
7. Erzurum BB 0 0
8. Balıkesirspor 0 0
9. Boluspor 0 0
10. Bursaspor 0 0
11. Eskişehirspor 0 0
12. Fatih Karagümrük 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Osmanlıspor 0 0
16. Ümraniye 0 0
17. İstanbulspor 0 0
18. Giresunspor 1 0
Takımlar O P
1. Man City 1 3
2. M. United 1 3
3. Liverpool 1 3
4. Brighton 1 3
5. Burnley 1 3
6. Tottenham 1 3
7. Arsenal 1 3
8. Bournemouth 1 1
9. Sheffield United 1 1
10. Crystal Palace 1 1
11. Everton 1 1
12. Leicester City 1 1
13. Wolverhampton 1 1
14. Newcastle 1 0
15. Aston Villa 1 0
16. Norwich City 1 0
17. Southampton 1 0
18. Watford 1 0
19. Chelsea 1 0
20. West Ham 1 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 1 3
2. Atlético Madrid 0 0
3. Celta de Vigo 0 0
4. Deportivo Alaves 0 0
5. Eibar 0 0
6. Espanyol 0 0
7. Getafe 0 0
8. Granada 0 0
9. Leganés 0 0
10. Levante 0 0
11. Mallorca 0 0
12. Osasuna 0 0
13. Real Betis 0 0
14. Real Madrid 0 0
15. Real Sociedad 0 0
16. Real Valladolid 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Valencia 0 0
19. Villarreal 0 0
20. Barcelona 1 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@