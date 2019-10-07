Hakkari’de kazada yaralanan 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında "Çukurca/Hakkâri’de 7 Ekim 2019 tarihinde meydana gelen araç kazasında 1 kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.

(İHA)