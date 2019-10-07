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Hakkari’de kazada yaralanan 1 asker şehit oldu

MSB: "Çukurca/Hakkâri’de 7 Ekim 2019 tarihinde meydana gelen araç kazasında 1 kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

Asayiş 07.10.2019, 21:58 07.10.2019, 22:10
Hakkari’de kazada yaralanan 1 asker şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında "Çukurca/Hakkâri’de 7 Ekim 2019 tarihinde meydana gelen araç kazasında 1 kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.

(İHA)

#şehit #kaza #hakkari
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