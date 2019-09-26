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Hakkari’de yaralanan asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari’nin Derecik bölgesinde dün PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve hastanede tedavi gören bir askerin şehit düştüğünü açıkladı.
Asayiş 26.09.2019, 20:47 26.09.2019, 21:02
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari’nin Derecik bölgesinde dün PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve hastanede tedavi gören bir askerin şehit düştüğünü açıkladı.
Açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.
(İHA)
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