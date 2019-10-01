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Hakkari’de1 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist, silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

Asayiş 01.10.2019, 22:34 01.10.2019, 22:46
Hakkari’de1 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist, silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

(İHA)

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#terörist #operasyon #hakkari
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