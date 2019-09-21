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Haliç Köprüsü’nde otomobil alev alev yandı
Haliç Köprüsü’nde seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürülürken, trafikte uzun kuyruklar oluştu.
Asayiş 21.09.2019, 17:37
Haliç Köprüsü’nde seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürülürken, trafikte uzun kuyruklar oluştu.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan araca müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Polis ekipleri ise yan yolu trafiğe kapatarak herhangi bir olumsuzluğa karşı önlem aldı. Müdahalenin ardından küle dönen araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Haliç Köprüsü’nde yaşanan olay, trafiği olumsuz etkiledi. Yan yolun trafiğe kapanmasından dolayı uzun araç kuyrukları oluştu.(Caner Sönmez - İrem Demir/İHA)
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