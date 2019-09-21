Son Dakika
Kar Karadeniz’de yüzünü gösterdi
Kayseri’de kazanan yok: 1-1
“3. Ağrı Bal Festivali“ başladı
Eşini öldüren zanlı 5 yıl sonra yakalandı
Erdoğan, "Sınır boylarında hazırlıklarımız tamam"
Sınavdaki başarıda uyku çok önemli!
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Anlamın Parçası Olarak İnsanı" anlattı
Ersoy, "Hedefimiz 52 milyon turist"
Buse Naz'ın yeni hedefi Dünya Şampiyonluğu
Yeni Malatyaspor ligde sahasında Galatasaray'a geçit vermiyor

Haliç Köprüsü’nde otomobil alev alev yandı

Haliç Köprüsü’nde seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürülürken, trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Asayiş 21.09.2019, 17:37
Haliç Köprüsü’nde otomobil alev alev yandı

Haliç Köprüsü’nde seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürülürken, trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Olay, D-100 ^karayolu Haliç Köprüsü Okmeydanı istikametinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sebahat Abacı kontrolündeki 34 LD 0621 plakalı otomobil seyir halindeyken motor aksamında yanma meydana geldi. Otomobili yol ortasında bırakan sürücü ve beraberindekiler araçtan inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan araca müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Polis ekipleri ise yan yolu trafiğe kapatarak herhangi bir olumsuzluğa karşı önlem aldı. Müdahalenin ardından küle dönen araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Haliç Köprüsü’nde yaşanan olay, trafiği olumsuz etkiledi. Yan yolun trafiğe kapanmasından dolayı uzun araç kuyrukları oluştu.

(Caner Sönmez - İrem Demir/İHA)
Yorumlar (0)
13°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 21 Eylül 2019
İmsak 05:05
Güneş 06:29
Öğle 12:47
İkindi 16:12
Akşam 18:55
Yatsı 20:13
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Denizlispor 5 8
3. Çaykur Rizespor 4 8
4. Fenerbahçe 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 5 6
10. Sivasspor 4 5
11. Ankaragücü 4 5
12. Göztepe 5 5
13. Antalyaspor 5 5
14. Beşiktaş 4 4
15. Kasımpaşa 5 4
16. Başakşehir 4 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Bursaspor 4 9
3. Keçiörengücü 5 9
4. Hatayspor 4 8
5. Fatih Karagümrük 4 8
6. Altay 5 8
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Balıkesirspor 5 7
9. Erzurum BB 5 7
10. Osmanlıspor 5 7
11. Adana Demirspor 4 6
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Bournemouth 6 10
5. Tottenham 6 8
6. M. United 5 8
7. Burnley 6 8
8. Sheffield United 6 8
9. Chelsea 5 8
10. Arsenal 5 8
11. West Ham 5 8
12. Southampton 6 7
13. Crystal Palace 5 7
14. Everton 6 7
15. Norwich City 6 6
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Villarreal 5 8
4. Real Madrid 4 8
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Barcelona 4 7
7. Granada 4 7
8. Levante 5 7
9. Real Sociedad 4 7
10. Osasuna 5 7
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Betis 5 5
13. Real Valladolid 5 5
14. Valencia 4 4
15. Mallorca 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 5 2
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@