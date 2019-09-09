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Halit Ayar’ın katilleri tutuklandı
23 yaşındaki Halit Ayar’ın İstiklal Caddesi’nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Emrah Yaşar ve Erhan Kurdal, İstanbul Adalet Sarayı’nda savcılık tarafından tutuklama talebiyle sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Asayiş 09.09.2019, 15:33
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