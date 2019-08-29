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Halk otobüsü apartmana çarptı
Gaziosmanpaşa’da kontrolden çıkan halk otobüsü, önce bir otomobile ardından da bir apartmana çarptı. Olayda otobüs yolcuları hafif yaralanırken, sürücü ise araç içerisinde sıkıştı.
Asayiş 29.08.2019, 11:43
Gaziosmanpaşa’da kontrolden çıkan halk otobüsü, önce bir otomobile ardından da bir apartmana çarptı. Olayda otobüs yolcuları hafif yaralanırken, sürücü ise araç içerisinde sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralı yolculara ilk müdahale ambulanslarda yapılarak hastanelere sevk edildi. İtfaiye ekipleri otobüsün şoför mahallinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için uzun uğraş verdi. Kurtarılan şoför de ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, ekiplerin otobüsü kaldırma çalışmaları sürüyor.(İHA)
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