Son Dakika
Beşiktaş ayrılığı açıkladı
KPSS sonuçları açıklandı
Dev petrol arama platformunun boğazdan geçişi havadan görüntülendi
Fikret Orman yeniden Kulüpler Birliği Başkanı seçildi
Stromboli yanardağındaki patlama turistleri korkuttu
Bakan Akar’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Afrika yanıyor ancak Amazonlar konuşuluyor
Annesini öldürdü, ’Pişmanım’ dedi
Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 17 arttı
İçişleri Bakanlığı: "İlk 8 ayda 235 bin düzensiz göçmen yakalandı"

Halk otobüsü apartmana çarptı

Gaziosmanpaşa’da kontrolden çıkan halk otobüsü, önce bir otomobile ardından da bir apartmana çarptı. Olayda otobüs yolcuları hafif yaralanırken, sürücü ise araç içerisinde sıkıştı.

Asayiş 29.08.2019, 11:43
Halk otobüsü apartmana çarptı

Gaziosmanpaşa’da kontrolden çıkan halk otobüsü, önce bir otomobile ardından da bir apartmana çarptı. Olayda otobüs yolcuları hafif yaralanırken, sürücü ise araç içerisinde sıkıştı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 10.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Bağlar Caddesi üzerinde meydana geldi. 36 ES hat numaralı Esentepe Mahallesi - Beyazıt seferini yapan otobüs, iddiaya göre gaz pedalının takılması üzerine kontrolden çıktı. Otobüs önce 34 ELK 35 plakalı lüks otomobile, ardından da bir binanın alt katındaki dükkana çarptı. Kazada büyük panik yaşayan otobüs yolcuları, camları kırarak kendilerini dışarı attı. Otobüs yolcularından bazıları kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, şoför ise araç içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralı yolculara ilk müdahale ambulanslarda yapılarak hastanelere sevk edildi. İtfaiye ekipleri otobüsün şoför mahallinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için uzun uğraş verdi. Kurtarılan şoför de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, ekiplerin otobüsü kaldırma çalışmaları sürüyor.

(İHA)
Yorumlar (0)
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 29 Ağustos 2019
İmsak 04:37
Güneş 06:06
Öğle 12:55
İkindi 16:36
Akşam 19:34
Yatsı 20:57
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atletico Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@