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Halk otobüsü kepçeye çarptı: 5 yaralı
Diyarbakır’da, seyir halindeki halk otobüsünün yol ortasında dönüş yapan kepçeye çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Asayiş 06.08.2019, 09:55
Kaza, sabah saatlerinde Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Emek caddesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Murat Güneş idaresindeki 21 H 0074 plakalı halk otobüsü, iddiaya göre süratli şekilde seyir halindeyken, yol ortasında dönüş alan Ahmet Şıh idaresindeki kepçeye çarptı. Çarpma sonucu meydana gelen trafik kazasında, halk otobüsünde bulunan 5 yolcu yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.(Rıdvan Kılıç /İHA)
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