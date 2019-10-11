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Hastane bahçesinde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Tokat Devlet Hastanesi girişindeki yolda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Asayiş 11.10.2019, 14:09
Tokat Devlet Hastanesi girişindeki yolda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Olay; Silahlı kavgada ölen Yakup Endiz’in İl Emniyet Müdürlüğünde sivil memur olarak çalıştığı öğrenilirken, olayın alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı ileri sürüldü. Tokat Devlet Hastanesine eşini getiren Endiz’in, karşı tarafla çay ocağı satışından dolayı anlaşmazlık yaşadığı, şahısların hastaneye gelmesi üzerine kavga çıktığı öğrenildi.(İHA)
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