Flaş HaberOsmaniye iki şehit haberiyle yandı
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Hastanede yangın paniği
Gaziosmanpaşa’da özel bir hastanenin yanında bulunan binanın bodrum katındaki trafo merkezinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri elektrik kesilemediği için yangına uzun süre müdahale edemedi. Hastanede bulunan 57 hasta ise çevreyi kaplayan yoğun duman nedeniyle tahliye edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.
Asayiş 26.08.2019, 11:36
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