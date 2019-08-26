Son Dakika
Esad rejiminden İdlib’e hava saldırısı: 4 ölü, 5 yaralı
Ambulans uçaklar 9 yılda 13 bin 237 hasta taşıdı
G7 Zirvesi’nde Trump- Sisi görüşmesi
Hastanede yangın paniği
Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyeliler dönüyor
Sudan’da sel felaketi: 62 ölü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize’den ayrıldı
Ölüm böyle teğet geçti...O anlar kamerada
Trafik kazaları kameralara yansıdı
Dehşeti yaşatan ile dehşeti yaşayan aile üyeleri aynı karede

Hastanede yangın paniği

Gaziosmanpaşa’da özel bir hastanenin yanında bulunan binanın bodrum katındaki trafo merkezinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri elektrik kesilemediği için yangına uzun süre müdahale edemedi. Hastanede bulunan 57 hasta ise çevreyi kaplayan yoğun duman nedeniyle tahliye edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.

Asayiş 26.08.2019, 11:36
Hastanede yangın paniği
banner63

Gaziosmanpaşa’da özel bir hastanenin yanında bulunan binanın bodrum katındaki trafo merkezinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri elektrik kesilemediği için yangına uzun süre müdahale edemedi. Hastanede bulunan 57 hasta ise çevreyi kaplayan yoğun duman nedeniyle tahliye edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.

(İHA)
Yorumlar (0)
28°
az bulutlu
Namaz Vakti 26 Ağustos 2019
İmsak 04:33
Güneş 06:03
Öğle 12:56
İkindi 16:39
Akşam 19:38
Yatsı 21:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Ankaragücü 2 2
11. Konyaspor 2 2
12. Kayserispor 2 1
13. Galatasaray 2 1
14. Kasımpaşa 2 1
15. Gençlerbirliği 1 0
16. Başakşehir 2 0
17. Göztepe 2 0
18. Gazişehir 1 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 1 1
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 1 0
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atlético Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@