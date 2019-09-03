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Hastaneden suçlu kaçırmaya çalışmışlardır, tutuklandılar
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir suçluyu adli muayeneden kaçıran gruba yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Asayiş 03.09.2019, 22:12
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir suçluyu adli muayeneden kaçıran gruba yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Olayın ardından emniyet güçleri hastaneden suçlu kaçırma olayına karışan şahıslar hakkında kapsamlı bir çalışma yaptı. Olaya karıştığı tespit edilen 2’si kadın 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğünde sorgularının ardından adli mercilere sevk edildi. Hastaneden şüpheli kaçırma olayına karışan şahıslar tutuklandı.(İlker Uyar/İHA)
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