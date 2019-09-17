Hatay'da farklı 25 noktada şüpheli orman yangını
Yaklaşık 25 farklı noktada çıkan orman yangının 22'si kontrol altına alınırken 3 noktadaki alevlere müdahale sürüyor.
Hatay'da orman yangını
- Yaklaşık 25 farklı noktada çıkan orman yangının 22'si kontrol altına alınırken 3 noktadaki alevlere müdahale sürüyor
HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yaklaşık 25 farklı noktada çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Merkez ilçeye bağlı Ballıöz, Kisecik ve Toygarlı mevkilerinde yaklaşık 25 farklı noktada aynı anda yangın çıktı.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yaptığı açıklamada, çıkış nedeni henüz belli olmayan yangınlara hızla müdahale edildiğini belirtti.
Yaklaşık 25 farklı noktada çıkan yangınların 22'sinin kontrol altına alındığını kaydeden Ketmern, bölgedeki 3 noktaya hala müdahalenin sürdüğünü aktardı.
Öte yandan, jandarma ekipleri yangınların çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.
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