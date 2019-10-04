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Hatay'da traktörün çarptığı asker şehit oldu
Hatay'ın Altınözü ilçesinde uygulama noktasında traktörün çarptığı asker şehit oldu.Alınan bilgiye göre, Suriye sınırındaki Bohşin Mahallesi kırsalında bulunan uygulama noktasında sürücüsünün durmaya çalıştığı...
Asayiş 04.10.2019, 21:37 04.10.2019, 21:42
HATAY (AA) - Hatay'ın Altınözü ilçesinde uygulama noktasında traktörün çarptığı asker şehit oldu.
Kazada ağır yaralanan asker şehit oldu.
Traktör sürücüsü gözaltına alındı.
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