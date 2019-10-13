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Hatay iki grup arasında silahlı kavga: 1’i ağır 4 yaralı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde iki gurup arasında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralandı

Asayiş 11.10.2019, 19:55
Hatay iki grup arasında silahlı kavga: 1’i ağır 4 yaralı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde iki gurup arasında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre olay, Savaş Mahallesi 42 Sokak’ta meydana geldi. Bir kafeteryanın işletmecileri ile başka bir gurup arasında çıkan silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin yüzlerce metre kaçtığı ve çok kan kaybettiği olay anında kafeteryada bulunan müşteriler büyük korku yaşadı. Polis olay bölgesini çembere alırken yaralılar ambulanslar ile İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ahmet Seher/İHA)
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