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Hatay’da 10 kaçak göçmen yakalandı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen 10 kaçak göçmen yakalandı.

Asayiş 02.10.2019, 11:59 02.10.2019, 12:22
Hatay’da 10 kaçak göçmen yakalandı
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Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen 10 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kurtlu Soğuksu Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı’nda yol uygulaması yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 51 NA 010 plakalı hafif ticari aracı durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde araçta bulunan Suriye uyruklu 10 kişinin Türkiye’ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.

Aralarında çocukların da olduğu düzensiz göçmenler Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne, ardından Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Araç sürücüsü Suriye uyruklu Ahmet Zencan gözaltına alındı

(İHA)
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