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Hatay’da 10 kaçak göçmen yakalandı
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen 10 kaçak göçmen yakalandı.
Asayiş 02.10.2019, 11:59 02.10.2019, 12:22
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen 10 kaçak göçmen yakalandı.
Aralarında çocukların da olduğu düzensiz göçmenler Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne, ardından Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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