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Hatay’da 25 noktada çıkan yangın söndürüldü
Hatay’da Amanos Dağları radar bölgesine yakın alanlardaki 25 farklı noktada çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede soğutma faaliyetleri sürüyor.
Asayiş 18.09.2019, 10:17
Hatay’da Amanos Dağları radar bölgesine yakın alanlardaki 25 farklı noktada çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede soğutma faaliyetleri sürüyor.
7-8 KİLOMETRELİK ALANDA 25 FARKLI YANGIN
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, 25 farklı yangının 7-8 kilometrelik mesafe arasında çıktığını söyledi. Ketmen, tahmini olarak 10 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirtirken, bölgede yer ekiplerinin yanı sıra 4 helikopter ile soğutma çalışmalarına geçildiğini bildirdi.(Mehmet Bayrak/İHA)
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