Son Dakika
Konya’da otomobil bariyerlere çarptı: 5 yaralı
Hatay’da çıkan yangında 4 hektarlık alan kül oldu
Rip akıntısına kapılan 4 kişi kurtarıldı
“Emine Bulut hanımefendi ile ilgili olay yenilir yutulur bir olay değildir”
Sırbistan, Bulgaristan’ı 3-0 mağlup etti
Çeşme’de 31 göçmen yakalandı
G7’nin sefasını First Lady’ler sürüyor
Pençe-3 Harekatı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu
Türkiye boğa güreşleri şampiyonası Kafkasör yaylasında tamamlandı
Osmaniye iki şehit haberiyle yandı

Hatay’da çıkan yangında 4 hektarlık alan kül oldu

Hatay’ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda bitki örtüsü ve zeytinlik yangını meydana geldi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında 4 hektarlık alan ve çok sayıda zeytin ağacı küle döndü.

Asayiş 25.08.2019, 19:56
Hatay’da çıkan yangında 4 hektarlık alan kül oldu

Hatay’ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda bitki örtüsü ve zeytinlik yangını meydana geldi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında 4 hektarlık alan ve çok sayıda zeytin ağacı küle döndü.

Yangın, ilçeye bağlı Karlısu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye, henüz bilinmeyen nedenle bitki örtüsü yangını çıktı. Rüzgârında etkisiyle hızla ilerleyen alevler zeytinlik alanlara da sıçradı. Antakya Orman İşletme ekipleri ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri, yangını güçlükle söndürdü.

4 hektarlık alanın ve çok sayıda zeytin ağacının kül olduğu yangın sonrası soğutma çalışmaları yapıldı.

(Mehmet Bayrak/İHA)
Yorumlar (0)
29°
az bulutlu
Namaz Vakti 25 Ağustos 2019
İmsak 04:31
Güneş 06:02
Öğle 12:56
İkindi 16:40
Akşam 19:40
Yatsı 21:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Sivasspor 1 3
4. Malatyaspor 1 3
5. Denizlispor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Çaykur Rizespor 1 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Ankaragücü 2 2
10. Trabzonspor 1 1
11. Konyaspor 1 1
12. Kayserispor 2 1
13. Kasımpaşa 2 1
14. Gençlerbirliği 1 0
15. Galatasaray 1 0
16. Başakşehir 2 0
17. Göztepe 2 0
18. Gazişehir 1 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Fatih Karagümrük 2 6
3. Adana Demirspor 2 4
4. Keçiörengücü 2 4
5. Menemen Belediyespor 1 3
6. Akhisar Bld.Spor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Balıkesirspor 2 3
10. İstanbulspor 1 1
11. Erzurum BB 2 1
12. Boluspor 2 1
13. Adanaspor 1 0
14. Altay 1 0
15. Altınordu 2 0
16. Bursaspor 1 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 1 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Tottenham 2 4
7. Brighton 3 4
8. Sheffield United 3 4
9. Crystal Palace 3 4
10. Bournemouth 3 4
11. Everton 3 4
12. Chelsea 3 4
13. West Ham 3 4
14. Burnley 2 3
15. Aston Villa 3 3
16. Norwich City 3 3
17. Southampton 3 3
18. Wolverhampton 2 2
19. Newcastle 2 0
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Real Madrid 2 4
3. Real Valladolid 2 4
4. Athletic Bilbao 2 4
5. Real Sociedad 2 4
6. Deportivo Alaves 2 4
7. Osasuna 2 4
8. Atlético Madrid 1 3
9. Levante 2 3
10. Mallorca 2 3
11. Celta de Vigo 2 3
12. Villarreal 2 1
13. Granada 2 1
14. Eibar 2 1
15. Getafe 2 1
16. Valencia 2 1
17. Espanyol 2 1
18. Real Betis 1 0
19. Barcelona 1 0
20. Leganés 1 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@