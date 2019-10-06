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Hatay’da minibüs tarlaya yuvarlandı: 10 yaralı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde kontrolden çıkan minibüs tarlaya yuvarlandı, kazada 10 kişi yaralandı.

Asayiş 06.10.2019, 21:31 06.10.2019, 21:46
Hatay’da minibüs tarlaya yuvarlandı: 10 yaralı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde kontrolden çıkan minibüs tarlaya yuvarlandı, kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkhan ilçesi Karadurmuşlu Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 31 AAU 272 plakalı minibüs sürücüsü Veysel K. (33), aracının direksiyon hakimiyetini yitirdi. Hakimiyeti kaybolan minibüs tarlaya yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.

Jandarma ekipleri ise kaza yerinde incelemelerde bulundu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#trafik kazası #Kırıkhan #hatay
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