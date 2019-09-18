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Hatay’da pompalı dehşet: 3 ölü, 3 yaralı

Hatay’da bir kişi pompalı tüfekle 3 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi ağır yaraladı.

Asayiş 18.09.2019, 11:48 18.09.2019, 11:51
Hatay’da pompalı dehşet: 3 ölü, 3 yaralı
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Hatay’da bir kişi pompalı tüfekle 3 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi ağır yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Antakya ilçesi Karaali Mahallesi’nde meydana geldi. Akrabalar arasındaki husumet dün gece saatlerinde çıkan tartışma ile alevlendi. Eline pompalı tüfeği alan bir kişi, 3 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi de ağır yaraladı. Ölenlerin cansız bedenleri otopsi için Hatay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralılar ise Hatay Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. 3 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan şahsın kayıplara karıştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Mehmet Bayrak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#asayiş #hatay
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