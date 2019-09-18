Hatay’da pompalı dehşet: 3 ölü, 3 yaralı

Hatay’da bir kişi pompalı tüfekle 3 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi ağır yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Antakya ilçesi Karaali Mahallesi’nde meydana geldi. Akrabalar arasındaki husumet dün gece saatlerinde çıkan tartışma ile alevlendi. Eline pompalı tüfeği alan bir kişi, 3 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi de ağır yaraladı. Ölenlerin cansız bedenleri otopsi için Hatay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralılar ise Hatay Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. 3 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan şahsın kayıplara karıştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Mehmet Bayrak/İHA)