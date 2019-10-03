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Hatay’da şehit düşen askerler memleketlerine uğurlandı

Hatay’ın Belen ilçesi kırsalında jandarma personelini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerler memleketlerine yollandı.

Asayiş 03.10.2019, 21:00
Hatay’da şehit düşen askerler memleketlerine uğurlandı

Hatay’ın Belen ilçesi kırsalında jandarma personelini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerler memleketlerine yollandı.

Hatay’ın Belen ilçesi kırsalında jandarma personelini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bünyamin Dinç ve Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçgin’in cenazeleri düzenlenen törenle memleketlerine gönderildi.

İskenderun Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Jandarma Uzman Çavuş Bünyamin Dinç ve Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçgin’in naaşları Türk bayrağına sarılırken şehitlerin cenazeleri görev yaptıkları Dörtyol ilçesi Karahasan Paşa Kışlası’na getirildi.

Düzenlenen törene şehitlerin yakınlarının yanı sıra Hatay Vali Vekili Aydın Tetikoğlu, Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak, Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve askeri personel katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişleri okundu ve dua edildi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bünyamin Dinç’in naaşı memleketi Gaziantep’e, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçgin ise memleketi Tokat’a uğurlandı.

(İHA)
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