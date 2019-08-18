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Hatay’daki orman yangını kontrol altına alındı
Hatay’ın Antakya ilçesinde akşam saatlerinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı.
Asayiş 18.08.2019, 23:29
Yangın, Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi Gediktepe mevkisinde meydana geldi. Yangına, Antakya Orman İşletme Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ederek kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, çıkan yangında ilk belirmelere göre 5 hektarlık alan zarar gördü.(İHA)
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