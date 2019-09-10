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Hayvan hırsızlığı yapan 9 kişi yakalandı
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Van, Ağrı ve Erzurum’da yapılan eş zamanlı operasyonlarla hayvan hırsızlığı yapan 9 kişi yakalandı.
Asayiş 10.09.2019, 12:26
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Van, Ağrı ve Erzurum’da yapılan eş zamanlı operasyonlarla hayvan hırsızlığı yapan 9 kişi yakalandı.
Operasyon sonucunda Erzurum’un Horasan İlçesinde (11) adet büyük baş hayvan hırsızlığı, Oltu İlçesinde (24) adet büyük baş hayvan hırsızlığı ve Çat İlçesinde (25) adet büyük baş hayvan hırsızlığıyla ilgili (9) şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.(İHA)
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