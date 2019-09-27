Hayvanların deprem paniği kamerada
İstanbul’da dün meydana gelen deprem paniğe sebep oldu. Çekmeköy’de bir hayvanat bahçesinde bulunan hayvanlar da deprem nedeniyle büyük panik yaşayarak koşuşturdu. Hayvanların panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Asayiş 27.09.2019, 15:10
İstanbul’da dün meydana gelen deprem paniğe sebep oldu. Çekmeköy’de bir hayvanat bahçesinde bulunan hayvanlar da deprem nedeniyle büyük panik yaşayarak koşuşturdu. Hayvanların panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Hayvanat bahçesindeki hayvanların panik anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ilk önce demir parmaklıklar sallanıyor. Ardında bir at koşuşturmaya başlıyor. Depremi fark eden tavşanlar da yuvalarına doğru koşuyor. Tüm bu yaşananlar da güvenlik kamerasına yansıdı.(Halit Arslan/İHA)
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