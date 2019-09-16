HDP il binası battaniye gerginliği ortalığı karıştırdı
Çocukları dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır’da HDP binası önündeki eylemi devam ederken, parti binasından çıkarılan battaniyeler ailelerin tepkisine neden oldu.
Çocukları dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır’da HDP binası önündeki eylemi devam ederken, parti binasından çıkarılan battaniyeler ailelerin tepkisine neden oldu.
Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi devam ediyor. 14’üncü gününde devam eden eylem sırasında HDP binasından çıkartılan battaniyeler bir minibüse yüklendi. Aileler battaniyeleri görünce tepki yağdırdı. Battaniyelerin kaçırılan çocuklar için il binasında bulunduğu iddia edildi.
"KAYIT YAPIP DAĞA GÖNDERİYORLAR"
"İL BAŞKANLIĞI OTELE ÇEVİRMİŞLER"
4 yıl önce 15 yaşındaki oğlu Özkan Aydın’ı dağa kaçırdıkları iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi yapan baba Süleyman Aydın ise HDP il binasını otele çevirdiklerini kaydetti. Aydın, "Burası il başkanlığı ama otele çevirmişler, bizim çocukları getirip burada yatırıyorlar, buradan sonrada gizli bir şekilde kırsala götürüyorlar” diye konuştu.
Polis oğlu Vedat Kaya’nın Muş’tan Mardin’e giderken Diyarbakır’ın Lice ilçesinde kaçırıldığını aktaran Şehmuz Kaya da HDP il binasında cenaze çıkarsa şaşırılmaması gerektiğini aktararak binayı polis ekiplerinin araştırması gerektiğini vurguladı.(İHA)
|İmsak
|04:58
|Güneş
|06:23
|Öğle
|12:49
|İkindi
|16:19
|Akşam
|19:05
|Yatsı
|20:24
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Çaykur Rizespor
|4
|8
|3. Fenerbahçe
|3
|7
|4. Denizlispor
|4
|7
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Gazişehir
|4
|7
|7. Malatyaspor
|4
|6
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|4
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Antalyaspor
|4
|5
|12. Ankaragücü
|4
|5
|13. Beşiktaş
|4
|4
|14. Başakşehir
|4
|4
|15. Kayserispor
|4
|2
|16. Göztepe
|4
|2
|17. Gençlerbirliği
|4
|1
|18. Kasımpaşa
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|9
|2. Bursaspor
|4
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|8
|4. Hatayspor
|3
|7
|5. Fatih Karagümrük
|3
|7
|6. Altay
|4
|7
|7. Akhisar Bld.Spor
|4
|7
|8. Adana Demirspor
|4
|6
|9. Balıkesirspor
|4
|6
|10. İstanbulspor
|4
|5
|11. Adanaspor
|4
|5
|12. Altınordu
|4
|4
|13. Erzurum BB
|4
|4
|14. Osmanlıspor
|4
|4
|15. Menemen Belediyespor
|4
|4
|16. Boluspor
|4
|1
|17. Giresunspor
|4
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|5
|10
|3. Tottenham
|5
|8
|4. M. United
|5
|8
|5. Leicester City
|5
|8
|6. Chelsea
|5
|8
|7. Arsenal
|5
|8
|8. Bournemouth
|5
|7
|9. West Ham
|4
|7
|10. Southampton
|5
|7
|11. Everton
|5
|7
|12. Crystal Palace
|5
|7
|13. Norwich City
|5
|6
|14. Burnley
|5
|5
|15. Sheffield United
|5
|5
|16. Brighton
|5
|5
|17. Newcastle
|5
|4
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|4
|10
|2. Atletico Madrid
|4
|9
|3. Real Madrid
|4
|8
|4. Athletic Bilbao
|4
|8
|5. Barcelona
|4
|7
|6. Granada
|4
|7
|7. Real Sociedad
|4
|7
|8. Levante
|4
|6
|9. Osasuna
|4
|6
|10. Villarreal
|4
|5
|11. Deportivo Alaves
|4
|5
|12. Real Valladolid
|4
|5
|13. Valencia
|4
|4
|14. Mallorca
|4
|4
|15. Real Betis
|4
|4
|16. Celta de Vigo
|4
|4
|17. Espanyol
|4
|4
|18. Getafe
|4
|3
|19. Eibar
|4
|1
|20. Leganés
|4
|0