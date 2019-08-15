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HDP Muş İl Başkanı ve eş başkanı tutuklandı

Muş’ta PKK/KCK’ya yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan HDP İl Başkanı Ferhat Çakı ve Eş Başkanı Muhlise Karagüzel tutuklandı.

Asayiş 15.08.2019, 15:52 15.08.2019, 16:01
HDP Muş İl Başkanı ve eş başkanı tutuklandı

Muş’ta PKK/KCK’ya yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan HDP İl Başkanı Ferhat Çakı ve Eş Başkanı Muhlise Karagüzel tutuklandı.

Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik icra edilen operasyonda HDP İl Başkanı Ferhat Çakı, Eş Başkanı Muhlise Karagüzel ile parti üyesi Kutbettin Çelik gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada şüphelilerden HDP İl Başkanı Ferhat Çakı ve Eş Başkanı Muhlise Karagüzel tutuklanırken, parti üyesi Kutbettin Çelik’in ise serbest bırakıldığı öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Eş Başkanı Muhlise Karagüzel #HDP İl Başkanı Ferhat Çakı #operasyon #PKKKCK #asayiş #muş #HDP Muş İl Başkanı
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